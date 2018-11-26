Интервью Марадоны напомнило о его пагубных пристрастиях

@ESPNUK / Twitter

Аргентинец Диего Марадона посетил матч чемпионата Мексики между «Дорадосом» и «Хуаресом» (0:1) и не смог связно дать интервью. Видео появилось в Twitter-аккаунте ESPN.

Журналист задал вопрос об уровне местной лиги. Марадона не смог ответить и вместо этого принялся долго и протяжно мычать.

В комментариях к посту пользователи соцсети стали шутить над пристрастием футболиста к наркотикам. «Это интервью напомнило мне случай, когда я по ошибке принял кетамин», — написал один из юзеров. «Кто-то дал Марадоне хорошую дорожку кокаина! Похоже, он страдает от ломки... он, наверное, уже две минуты без дозы!» — предположил другой.

Аргентинец стал техническим директором «Дорадоса» 7 сентября. Клуб выступает во второй мексиканской лиге.

Марадона — лучший бомбардир в истории сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года. После окончания карьеры аргентинец неоднократно попадал в больницу в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

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