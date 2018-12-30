Вертолет рухнул на базу отдыха в Бурятии

Частный вертолет «Робинсон» потерпел крушение в Улан-Удэ. В кабине находились четыре человека, все они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных экстренных службах.

Авария произошла в микрорайоне Верхняя Березовка на въезде в город. Спасатели сообщили, что вертолет взлетел с частной площадки и через несколько минут рухнул на территорию базы отдыха. По сведениям очевидцев, он завис в воздухе, затем упал, задел деревья и загорелся.

Местное издание Аригус сообщило, что среди погибших был известный в Бурятии бизнесмен и меценат Сергей Рогов, которому принадлежал вертолет. Также известно, что транспортным средством управлял пилот Борисов.

На место крушения прибыл глава Бурятии Алексей Цыденов. Причины аварии пока неизвестны. Экстренные службы устанавливают обстоятельства случившегося.

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