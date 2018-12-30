Прокуратура назвала причину крушения вертолета в Бурятии

По факту крушения вертолета в Бурятии началась проверка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. «30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка — Сосновоозерск, вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в результате аварии погибли четыре человека. Авария произошла неподалеку от Улан-Удэ в микрорайоне Верхняя Березовка, на въезде в город.

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