По факту крушения вертолета в Бурятии заведено дело

По факту крушения вертолета в Бурятии, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц»).

Вертолет AgustaWestland AW119 Koala упал утром 30 декабря неподалеку от Улан-Удэ в микрорайоне Верхняя Березовка, на въезде в город. Погибли четыре человека. В прокуратуре причиной аварии назвали неблагоприятные погодные условия.

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