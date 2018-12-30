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По факту крушения вертолета в Бурятии заведено дело

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По факту крушения вертолета в Бурятии, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц»).

Вертолет AgustaWestland AW119 Koala упал утром 30 декабря неподалеку от Улан-Удэ в микрорайоне Верхняя Березовка, на въезде в город. Погибли четыре человека. В прокуратуре причиной аварии назвали неблагоприятные погодные условия.

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Предыстория: Прокуратура назвала причину крушения вертолета в Бурятии
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