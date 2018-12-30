Дзюбе припомнили проблемы с репутацией

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о личности нападающего Зенита и сборной России Артема Дзюбы. Слова Уткина приводит «Бизнес Онлайн».

«У Дзюбы — целый шкаф скелетов. Никто не прокомментировал кражу денег у Быстрова (Владимир Быстров, бывший футболист «Спартака» — прим. «Ленты.ру») в раздевалке. Неважно, замяли эту историю или нет. Человек, которому дорога его репутация, в таких ситуациях объясняется», — отметил Уткин.

Журналист вспомнил конфликт между Быстровым и Дзюбой в 2009 году, когда оба футболиста защищали цвета московского «Спартака». После одной из тренировок Быстров обнаружил пропажу 23 тысяч рублей. Эту же сумма оказалась в кармане куртки Дзюбы. В свою очередь, форвард заявил, что его подставили.

В сезоне-2018/2019 в 16 матчах чемпионата России 30-летний нападающий забил пять мячей. Еженедельник «Футбол» выбрал Дзюбу лучшим российским игроком 2018 года.

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