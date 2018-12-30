Ушедший в «Ювентус» Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала»

Португальский нападающий Криштиану Роналду оказался лучшим бомбардиром мадридского «Реала» в 2018 году, несмотря на то, что ушел в туринский «Ювентус» в июле. Об этом пишет Sports.ru.

С января по июль Роналду забил 28 голов в составе «Реала» во всех официальных турнирах. Ближайшим преследователем игрока оказался форвард Гарет Бэйл, который за весь год отличился 27 раз. На третьем месте нападающий Карим Бензема, на счету которого 18 мячей.

29 декабря сообщалось, что Роналду впервые за восемь лет забил меньше 50 мячей за календарный год. В 2018-м на его счету 49 голов. В прошлом году португалец отличился 53 раза.

Летом 2018-го форвард перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро. Туринский клуб лидирует в турнирной таблице Серии А после 19 туров и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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