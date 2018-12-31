Стала известна дата испытаний «Арматы»

Российский танк Т-14 «Армата» приступит к испытаниям в 2019 году. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости.

Испытания пройдут в научно-исследовательских институтах Минобороны России. На данный момент боевая машина завершает заводские испытания, отметили в департаменте. Там также добавили, что впервые экипаж танка помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

В декабре сообщалось, что Индия, Китай, Алжир, Египет и ОАЭ могут быть заинтересованы в покупке российского танка.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата» разработана «Уралвагонзаводом». Впервые ее представили широкой публике на репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для основного боевого танка (Т-14 «Армата»), тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

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