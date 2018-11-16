У «Арматы» нашли «ахиллесову пяту»

Оптические системы по-прежнему остаются «ахиллесовой пятой» практически любого танка, включая перспективный российский Т-14 «Армата», пишет The National Interest.

В публикации американского журнала сравниваются возможности Т-14 «Армата» и израильского танка Merkava. По мнению издания, первая машина превосходит вторую в системе защиты, маневренности и безопасности для экипажа, однако уступает в электрооптической системе.

При этом The National Interest, ссылаясь на капитана Штефана Бюлера из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск, добавляет, что «датчики являются проблемой для всех танков». «По сравнению с более старыми оптическими системами видеокамеры и электрооптические прицелы по-прежнему остаются уязвимыми при возгорании и ударе противника. Именно оптика останется "ахиллесовой пятой" танков, в том числе Т-14», — цитирует журнал эксперта.

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В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

В мае The National Interest назвал победителя боя между Т-14 «Армата» и американским танков M1 Abrams в «окрестностях Калининграда». В марте Focus Online, ссылаясь на Бюлера, отметил, что на создание аналога Т-14 «Армата» западным странам потребуется от трех до пяти лет, в течение которых Россия успеет усовершенствовать боевую машину и накопить практический опыт ее использования.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата» разработана «Уралвагонзаводом». Впервые ее представили широкой публике на репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для основного боевого танка (Т-14 «Армата»), тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

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