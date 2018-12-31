Украина сняла новогодний ролик про солдата с донбасскими флешбэками

Украина сопроводила новогоднее поздравление роликом, в котором показан ветеран боевых действий на юго-востоке страны, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством (известно также как афганский или вьетнамский синдром). Ролик выложен в Twitter @ukraine, который считается официальным аккаунтом страны.

На кадрах мужчина приходит в школу за дочкой и наблюдает, как дети играют в баскетбол. Стук мяча вызывает у него воспоминания о времени, проведенном в бункере под обстрелом вместе с сослуживцами. В финале ролика солдат приходит в себя после флешбэка от звука звонка. В кадре появляется отец еще одного ребенка, который дает ему понять, что понимает его чувства.

«С Новым годом! Желаем вам процветания и мира! В этот праздничный момент, когда семьи и друзья собираются вместе, звенят бокалы и рассказываются истории, подумайте о тех, кто сделал это возможным — украинских солдатах и ​​ветеранах», — говорится в ролике.

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26 декабря на Украине истек срок военного положения. Особый режим был введен после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали украинские военные корабли за пересечение территориальных вод Крыма и опасное маневрирование. Киев счел это актом военной агрессии. При этом президент страны Петр Порошенко отмечал, что «ситуация вокруг Украины не очень изменилась», якобы намекая на угрозу вторжения российской армии.

Боевые действия на юго-востоке Украины начались в 2014 году после госпереворота в Киеве. Сначала Киев проводил там антитеррористическую операцию (АТО) против жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Весной 2018-го формат операции и ее название были изменены, кроме того, она перешла из-под контроля Службы безопасности страны под ведомство Вооруженных сил Украины.

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