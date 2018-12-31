Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей

В центре Москвы ограбили бутик Louis Vuitton на семь миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 31 декабря.

Как уточнили в управлении МВД по городу, сообщение о краже из магазина на Большой Дмитровке поступило в 08:30 от охранника. Он пришел на работу и обнаружил, что двери не заперты, затем заметил пропажу денег.

Точная сумма похищенных средств устанавливается, личность злоумышленника пока неизвестна.

3 декабря из автомобиля в Москве украли 40 миллионов рублей. Вооруженные преступники разбили стекла в машине и похитили сумку с деньгами. В городе был объявлен план «Перехват».

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