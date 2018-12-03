Из московского автомобиля украли 40 миллионов рублей

В Москве на Волгоградском проспекте из автомобиля украли 40 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на источник.

По словам очевидцев, преступники были вооружены. Они разбили стекла в машине и вытащили сумку с деньгами. После ограбления похитители скрылись на черном автомобиле марки Mercedes.

В городе объявлен план «Перехват». Подозреваемых разыскивают, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В феврале 2016 года на Комсомольском проспекте в Москве неизвестные ограбили мужчину и скрылись на автомобиле Jaguar. Сумму ущерба оценили в 1,5 миллиона рублей.

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