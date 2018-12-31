Российский контент вытеснили с украинского телевидения

Доля российских передач на украинском телевидении упала до семи процентов. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в своем Facebook.

По его оценкам, больше всего в эфире национальных каналов контента из Украины — 79 процентов. Телепередачи производства стран Евросоюза, США и Канады занимают 14 процентов эфира. Доля российского контента при этом упала до исторического минимума — семь процентов.

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Костинский также отметил, что на украинском языке транслируется около 92 процентов телепередач, на радио этот показатель равен примерно 86 процентам. Для выполнения закона о языковых квотах Национальный совет оштрафовал 21 радиостанцию на примерно 1,7 миллионов гривен.

По действующему украинскому законодательству, доля программ на украинском языке в эфире телеканалов должна составлять не менее 55 процентов. При этом лишь 40 процентов украинцев хотели бы смотреть телевизор на украинском языке. Остальные 60 процентов предпочли бы смотреть телевизор на русском и других языках.

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