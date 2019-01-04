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Марадона нашелся

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Диего Марадона

Аргентинский специалист Диего Марадона, пропустивший начало предсезонных сборов мексиканского Дорадос, вернется к работе в клубе. Об этом сообщил агент аргентинца Матиас Морла в своем Twitter-аккаунте.

После медицинского обследования на родине 58-летний тренер вернется в расположение «Дорадос». Морла утверждает, что Марадона отработает остаток сезона.

29 декабря стало известно, что «Дорадос» начали предсезонную подготовку без Марадоны. В клубе ожидали прибытия специалиста 26 декабря, однако он не объявился. Исчезновение специалиста связывали с его разногласиями с руководством команды из Синалоа. Марадона якобы был недоволен тем, что «Дорадос» не получили усиления.

Марадона работает в Мексике с осени 2018-го, при этом сохранив за собой пост в правлении брестского «Динамо». «Дорадос» не слишком удачно завершили первую половину чемпионата: клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице.

В качестве футболиста аргентинец запомнился выступлениями за такие клубы как «Бока Хуниорс», «Барселона» и «Наполи». Марадона становился чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 1986 году. Он также руководил национальной командой. Аргентинец довел сборную до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.

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