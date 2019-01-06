Названы сроки полета нового корабля Dragon-2 к МКС

В феврале состоится запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме. Об этом сообщил в Twitter руководитель SpaceX Илон Маск.

По его словам, до первого орбитального испытательного полета пилотируемого корабля остался месяц.

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В ноябре сообщалось, что первый демонстрационный беспилотный полет пилотируемого корабля Dragon 2 компании SpaceX к МКС состоится 7 января. По информации НАСА, корабль выведет тяжелая ракета Falcon 9. Запуск будет осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (северо-западнее мыса Канаверал).

Аппарат Dragon 2 — глубоко модернизированная версия космического грузовика Dragon, успешно летающего к МКС. Корабль имеет практически моноблочную конструкцию, в грузопассажирском режиме позволяющую, вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны, отправлять к МКС до четырех человек. В пассажирском режиме корабль берет на борт до семи человек (российский «Союз» — до трех).

Пилотируемый полет Dragon 2 к МКС запланирован на июнь. Беспилотная миссия Starliner должна состояться в марте, с экипажем — в августе.

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