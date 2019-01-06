Появился парфюм с Путиным

В Москве появились в продаже мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

На флаконах парфюма изображен профиль российского лидера и герб страны. Мужской аромат получил название Number One, женская версия — Russian woman. Простой флакон стоит 10 тысяч рублей, вариант в подарочной коробке обойдется в 19 тысяч.

Продавец-консультант рассказал агентству, что это лимитированный выпуск аромата.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование имени главы государства в коммерческих целях никем не одобрялось.

Образ и имя Владимира Путина часто используются в оформлении различных вещей и аксессуаров. Например, в декабре 2018 года стало известно о поступлении в продажу тарелок с портретом президента, также ему нередко посвящают оформленные драгоценными металлами смартфоны.

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