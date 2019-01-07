«Ювентус» нацелился на бывшего партнера Роналду по «Реалу»

Туринский «Ювентус» намерен приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации итальянской газеты, клуб собирается воспользоваться ситуацией, в которую попал испанец. При новом главном тренере Сантьяго Солари Иско все чаще остается на скамейке запасных. В последнем матче против «Реал Сосьедад», который мадридцы проиграли со счетом 0:2, полузащитник появился на поле лишь на 57-й минуте и ничем не отметился.

Отмечается, что Иско не собирается покидать «Реал» в январе, поэтому «Ювентус» попробует купить его летом 2019 года.

В июле 2018-го туринцы купили у «Реала» нападающего Криштиану Роналду, который играл за «сливочных» с 2009 года. Иско же присоединился к мадридцам в 2013-м, перейдя из «Малаги». В составе «Реала» испанец стал чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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