Российский капитан загадочно умер в районе Дарданелл

В Генконсульство России в Турции поступила информация о смерти капитана российского сухогруза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурного дипломата ведомства в понедельник, 7 января.

По данным береговой охраны Турции, к ним обратилась команда сухогруза «Канопус» и рассказала, что капитан Юрий Черкасов найден мертвым в своей каюте. Это произошло примерно в то время, когда судно проходило пролив Дарданеллы. Оно пришло из Черного моря через пролив Босфор и затем Мраморное море.

«В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале», — сказал собеседник агентства и указал, что информацию о смерти гражданина России «подтвердили компетентные власти Турции».

Официально подтвердить российское гражданство умершего пока невозможно, поскольку в генконсульство не поступало обращений от родных капитана или от судовладельцев. Причины смерти капитана также неизвестны. Будет проведен ряд экспертиз.

Согласно данным портала vesselfinder.com, сухогруз «Канопус» ходит под российским флагом. В последний раз судно передавало свои координаты 4 января из порта Мурманска, который был указан на тот момент как пункт назначения.

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