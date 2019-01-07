Футболист лишил болельщика денег и затроллил его

Британский болельщик по имени Джейми Блит проиграл 855 фунтов в букмекерской конторе из-за промаха нападающего «Фулхэма» Александра Митровича с пенальти. Фанат сообщил об этом в Instagram, и сам футболист пришел к нему в комментарии.

«Фулхэм», выступающий в Премьер-лиге, проиграл «Олдхэму» из четвертого по силе дивизиона чемпионата Англии в матче Кубка лиги. При счете 1:1 Митрович вызвался бить пенальти, однако его удар отразил вратарь. Чуть позднее «Олдхэм» забил победный мяч.

Из-за этого Блит не смог выиграть 855 фунтов в букмекерской конторе, о чем он и рассказал в Instagram, отметив Митровича. Футболист написал ему в комментариях: «Никаких проблем, друг».

В июле неназванный российский болельщик поставил 1,85 миллиона рублей на победу сборной Испании над командой России в матче 1/8 финала чемпионата мира. Хозяева турнира оказались точнее в серии послематчевых пенальти и вышли в четвертьфинал.

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