Samsung подняла цены в России вслед за Apple

Компания Samsung подняла цены на продукты в России из-за увеличения НДС, сообщил «Ленте.ру» представитель компании. Цены на свои устройства также подняла и Apple.

По словам представителей компании, цена в онлайн-магазине Samsung изменилась 1 января в связи с изменением ставки НДС. Так, смартфон Galaxy Note 9 в минимальном варианте на 128 гигабайт подорожал на 2,1 процента и стал стоить 71,5 тысячи рублей (в 2018 году он стоил 70 тысяч). При этом на бытовую технику и телевизоры цена осталась прежней.

На сайте Apple с 1 января также изменились цены на устройства, все гаджеты компании подорожали на 1,7 процента. Так, iPhone Xr на официальном сайте Apple теперь продают за 66 092 рубля, когда как раньше он стоил 65 тысяч. Помимо гаджетов подорожали и аксессуары, включая ремешки для Apple Watch, наушники AirPods и чехлы.

Закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов был подписан президентом России Владимиром Путиным в августе 2018 года. Согласно документу, с 1 января 2019 года ставка вырастет на все товары, кроме товаров социального назначения: продовольственные продукты, детские товары, периодические печатные издания и книжная продукция, а также лекарства и медицинские изделия.

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