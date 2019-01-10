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Глава Пентагона обматерил F-35

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Патрик Шанахан

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в ходе встреч с высокопоставленными чиновниками Пентагона неоднократно допускал нецензурные высказывания по отношению к истребителю пятого поколения F-35 Lightning II, заявил Politico источник.

В частности, по словам собеседника издания, чиновник заявлял, что F-35 Lightning II «облажался».

Шанахан, который ранее курировал программы производства самолетов Boeing 767 и Boeing 757, согласно информации издания, заявил, что корпорация Boeing лучше бы справилась с созданием истребителя пятого поколения, чем Lockheed Martin. Последнюю чиновник обвинил в том, что в ней «не знают, как осуществить программу [создания истребителя пятого поколения]».

Семейство F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

В рамках программы JSF (Joint Strike Fighter), предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на F-35 Lightning II, на разработку, производство и обслуживание около четырех тысяч самолетов и требуемую для этого инфраструктуру планируется потратить до 1,5 триллиона долларов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 12 странах мира: США, Великобритании, Австралии, Турции, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах, Дании, Израиле, Японии и Южной Корее.

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