В США «приравняли» ВВС Китая и Украины

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В рейтинг худших военно-воздушных сил мира по итогам 2018 года, составленный We Are The Mighty, попали Воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (девятая позиция) и Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (шестое место).

Американское издание отмечает, что военной авиации КНР не хватает «глобального охвата», однако признает, что подобная ситуация может измениться к 2030 году. Попадание в рейтинг Украины объясняется устареванием военной авиации страны, а также недостаточным техническим обслуживанием.

Лидером антирейтинга We Are The Mighty стала Сирия. Также в первую тройку списка попала военная авиация Северной Кореи и Саудовской Аравии. Кроме перечисленных стран, в рейтинге встречаются Мексика (четвертое место), Пакистан (пятое), Иран (седьмое), Греция (восьмое) и Канада (десятое).

В декабре издание предположило, что российская атомная подводная лодка стратегического назначения К-535 «Юрий Долгорукий» не способна поразить сильно защищенные военные объекты на территории США, в частности, бункер Центра объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки, расположенный в горе Шайенн (Колорадо).

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