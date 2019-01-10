Игрок НБА попытался сделать пас и мощно запустил мяч в лицо сопернику

espn / Instagram

Игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо запустил мяч в лицо Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте ESPN.

Адетокунбо попытался исполнить пас партнеру с разворота, но вместо этого мощно бросил мяч в голову соперника. Харден от такого удара упал на паркет, однако сумел подняться и продолжить игру.

Встреча завершилась победой «Милуоки» со счетом 116:109.

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