Стали известны слова Макгрегора в адрес Нурмагомедова во время боя

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем Instagram-аккаунте рассказал, о чем он говорил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову во время их поединка.

Макгрегор опубликовал видео, в котором призвал американского боксера Пола Малиньяджи перестать жаловаться. «То же самое я сказал Хабибу в конце третьего раунда. Хватит жаловаться! Каждый раз он обращался к судье. Даже в четвертом раунде», — добавил боец.

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По словам ирландца, это сбивало его с толку, так как у него было больше поводов обращаться к судье, чем у соперника. «Я должен был обратиться к рефери в первом раунде. Хабиб держал меня за ноги четыре минуты подряд. С нулевой активностью», — отметил он.

Нурмагомедов победил Макгрегора в ночь на 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. После победы он вылез из октагона и атаковал спарринг-партнера соперника Диллона Дэниса. В результате возникла драка с участием спортсменов, тренеров и полиции. В настоящий момент Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы.

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