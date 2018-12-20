Отец Нурмагомедова отмерил остаток карьеры сына

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о планах 30-летнего спортсмена по завершению профессиональной карьеры. Его слова передает Sport24.

«До завершения карьеры Хабибу 3-4 боя осталось. Думаю, достаточно. Как сложится, один Всевышний знает, но таковы планы», — заявил он. По словам отца спортсмена, Нурмагомедову осталось провести лишь один поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Кроме того, у спортсмена еще четыре месяца действует контракт с Reebok.

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В той же беседе Нурмагомедов рассказал, что за реванш с ирландским бойцом Конором Макгрегором его сыну предложили 15 миллионов долларов. Нурмагомедовы рассчитывают получить за такой поединок 30 миллионов долларов.

7 октября российский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На UFC 229 он победил претендента Макгрегора. Из-за потасовки после боя оба спортсмены получили дисквалификации. Сроки возвращения бойцов в октагон пока неизвестны. Среди потенциальных соперников Нурмагомедова назывались американцы Тони Фергюсон и Дастин Порье.

Нурмагомедов победил во всех своих 27 поединках по правилам MMA. 11 из них россиянин провел в UFC. Он выступает в промоушене с 2012 года.

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