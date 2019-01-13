Суд отказался принять иск о защите чести Золотова к Навальному

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционному блогеру Алексею Навальному возвращен истцу, сообщается на сайте Люблинского суда Москвы.

Отмечается, что исковое заявление, поданное в декабре, не соответствует требованиям статей 131, 132 ГПК, и истцу был предоставлен срок для устранения недостатков до 9 января. Недостатки устранены не были.

В иске Золотов просил признать распространенные Навальным сведения о его недвижимости и руководстве Росгвардии, которое «объедает своих сотрудников», порочащими его и не соответствующими действительности и взыскать с ответчика миллион рублей.

В конце августа Навальный выпустил расследование, в котором рассказал, что в прошлом году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его данным, это произошло после того, как в декабре 2017-го единственным поставщиком стал крымский мясокомбинат «Дружба народов», который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД.

В ведомстве подобный рост цен сначала объяснили, в частности, сезонностью закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые «демпинговали на этапе конкурса». После этого Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную», записав видеообращение на YouTube. Оппозиционер больше месяца не мог ответить, поскольку отбывал административный арест.

25 октября Навальный опубликовал на YouTube ролик, в котором заявил, что дача Микояна в Подмосковье принадлежит Золотову. По словам оппозиционера, генерал «непонятно каким образом приватизировал» государственное имущество. Глава Росгвардии опроверг эту информацию.

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