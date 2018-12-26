Глава Росгвардии поблагодарил Навального за дачу без Сталина

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его дача не имеет никакого отношения к даче Микояна, как утверждал в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный. Генерал рассказал об этом в интервью «Комсомольской правде», опубликованном в среду, 26 декабря.

По словам Золотова, дача, упомянутая в блоге Навального, находится в другом месте, и в ней действительно проживали партийные деятели Феликс Дзержинский, Григорий Орджоникидзе, Климент Ворошилов и Анастас Микоян.

«Там же, чуть дальше, находится и дача Сталина. И когда он расселял на моей даче царскую семью, я думал, что он поселит туда и Сталина. Спасибо, что не поселил», — отметил глава Росгвардии.

25 октября Навальный опубликовал на YouTube ролик, в котором заявил, что дача Микояна в Подмосковье принадлежит Золотову. По словам оппозиционера, генерал «непонятно каким образом приватизировал» государственное имущество, и его необходимо изъять.

В сентябре поместья семьи главы Росгвардии показали на видео и оценили.

Так называемая «дача Микояна» находится в Одинцовском районе Московской области, на ней жили многие советские руководители со своими семьями. Бывший президент России Борис Ельцин намеревался поселить в этом доме членов семьи Романовых, если бы они вернулись в Россию.

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