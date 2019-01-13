Марадона лег под нож

Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос» аргентинец Диего Марадона успешно прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса. Об этом сообщает Football Italia.

58-летний специалист был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за осложнений после бандажирования желудка (процедура, осуществляемая для борьбы с ожирением). Из-за внутреннего кровотечения Марадону пришлось прооперировать. Юрист аргентинца Матиас Морла выразил надежду, что Марадона в скором времени восстановится и сможет приступить к выполнением своих обязанностей как тренера «Дорадос». В последний раз Марадона прибегал к бандажированию желудка в 2015 году.

Аргентинец пропустил начало тренировочного сбора мексиканского клуба. Сперва его исчезновение связывали с разногласиями с руководством относительно трансферов. Позже Морла выступил с заявлением относительно планов своего клиента, упомянув поездку в Буэнос-Айрес для медицинского обследования. При этом юрист заверил, что Марадона вернется в Синалоа.

Марадона возглавил мексиканский клуб осенью 2018-го. Аргентинец также оставил за собой пост в правлении «Динамо» из Бреста.

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