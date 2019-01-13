«Ювентус» положил глаз на Модрича

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении хорватского полузащитника мадридского Реала Луки Модрича. Об этом сообщает SportMediaset.

Итальянцы уже связались по поводу кандидатуры 34-летнего хорвата. Контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2020 года, при этом игрок пока отказывается его переподписывать.

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Модрич не впервые привлек внимание клуба из серии A. Летом 2018-го игрока хотел переманить миланский «Интер».

«Ювентусу» уже удалось купить у сливочных одного из ключевых футболистов — летом ряды туринского клуба пополнил португальский форвард Криштиану Роналду.

4 декабря издание France Football признало Модрича лучшим футболистом планеты. За календарный год ему удалось завоевать кубок Лиги чемпионов и привести национальную сборную к серебряным медалям чемпионата мира-2018.

В нынешнем сезоне хорват провел 18 матчей в чемпионате Испании. Модрич не отметился забитыми мячами, однако дважды снабжал партнеров результативными передачами.

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