Турецкий клуб устал от футболиста сборной России

Турецкий «Фенербахче» не стал продлевать соглашение с российским защитником Романом Нойштедтером. Об этом сообщает Fanatik.

Контракт 30-летнего игрока обороны истекает летом 2019-го. Клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом сборной России. Однако покупателей на Нойштедтера пока не нашлось, поэтому не исключено, что в ближайшие полгода защитник продолжит выступать за турецкий клуб.

Россиянин играет за «Фенербахче» с 2016 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции он провел 17 матчей, забил один гол и дважды получил желтую карточку.

В 2016-м году Нойштедтер получил российское гражданство и был призван в сборную страны. Защитник сыграл за национальную команду на чемпионате Европы. Он пропустил чемпионат мира-2018, не попав в окончательную заявку команды под руководством Станислава Черчесова. Тем не менее, после ухода из команды ряда игроков, натурализованный защитник вновь привлекался к выступлениям за сборную.

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