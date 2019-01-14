Норвежцы схитрили и обманули Фуркада во время гонки

Зигфрид Мазе, тренер сборной Норвегии по биатлону, рассказал, что во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе провел француза Мартена Фуркада. Слова спортсмена приводит TV2.

Перед заключительной стрельбой Мазе послал коллегу Эгиля Кристиансена сказать Йоханнесу Бе, чтобы он ускорился и занял более удобную позицию на стрельбище. Подсказку тренера услышал Фуркад, который ускорился и пришел на огневой рубеж с небольшим преимуществом.

Мазе же теперь заявил, что хотел, чтобы Фуркад услышал слова Кристиансена, ускорился и добрался до стрельбища с более интенсивным пульсом. Это, по его мнению, помешало бы французу отстреляться чисто. В итоге Фуркад промахнулся дважды.

«Конечно, мы пытались обмануть Фуркада. И мы должны это делать. Все имеет свою цену, и если ты можешь раздражить соперника таким простым способом, то это хорошо», — заметил Мазе.

Гонка завершилась победой Бе, Фуркад занял четвертое место. Норвежец лидирует в общем зачете Кубка мира, француз занимает третье место. Между ними расположился россиянин Александр Логинов.

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