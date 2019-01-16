Apple выпустила новый «горбатый» чехол по цене смартфона Xiaomi

Корпорация Apple выпустила новую версию чехла со встроенным аккумулятором для iPhone Xs, Xs Max и Xr. Информация об аксессуаре доступна на сайте компании.

Производитель не раскрывает емкость дополнительного аккумулятора, но утверждает, что Smart Battery Case продлит время работы iPhone Xs в режиме разговора на 33 часа, Xs Max — на 37 часов, а Xr — на 39 часов. Помимо этого, чехлы получили поддержку беспроводной и быстрой зарядки по стандарту USB Power Delivery. Также чехол совместим с прошлогодним iPhone X.

Стоимость чехла со встроенным аккумулятором для новых iPhone составляет 11 176 рублей в России и выпускается в черном и белом цветах. В начале января Xiaomi выпустила Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой, цена которого начинается от тысячи юаней (около 10 тысяч рублей).

Первая версия Smart Battery Case для iPhone 6s вышла в 2015 году. За его необычную форму с выпирающим аккумулятором чехол прозвали «горбатым». Позже Apple выпустила версию для iPhone 7 и 8, который продается по цене восемь тысяч рублей.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!