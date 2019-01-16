Роналду завоевал первый титул в составе «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» обыграл «Милан» в матче за Суперкубок Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Саудовской Аравии на стадионе «Драгоценный камень» и завершился со счетом 1:0 в пользу туринцев. Единственный мяч на 61-й минуте встречи забил нападающий Криштиану Роналду.

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Суперкубок стал первым титулом для форварда после перехода в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018-го. Туринцы заплатили за футболиста 100 миллионов евро.

Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту году. 33-летний форвард также пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе национальной команды завоевывал титул чемпиона Европы.

Суперкубок Италии традиционно проводится в конце декабря. За победу в соревновании борются победитель Серии А и обладатель Кубка страны. «Ювентус» является рекордсменом по числу побед в Суперкубке. Команда выигрывала его восемь раз.

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