Убийцы фигуриста Тена получили тюремные сроки

Суд Алма-Аты приговорил убийц казахстанского фигуриста Дениса Тена к 18 годам тюрьмы. Об этом в четверг, 17 января, сообщает РИА Новости.

Такое наказание получили Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Третья фигурантка дела — Жанар Толыбаева — была обвинена в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору и получила четырехлетний срок.

14 января Киясов рассказал о совершенном преступлении. По его словам, на кражу зеркал с машины фигуриста его подтолкнули жизненные обстоятельства, и изначально он не собирался убивать Тена. Спортсмен оказал Киясову сопротивление. «Я подошел сзади и сам не понял, как воткнул ему нож», — объяснил он.

Тен, бронзовый призер Олимпиады в Сочи в мужском одиночном катании, погиб от ножевого ранения 19 июля прошлого года. 25-летний фигурист хотел остановить преступников, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля.

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