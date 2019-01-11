Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена покаялся

Обвиняемый в деле об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов дал показания в суде и раскаялся в случившемся. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Кудайбергенов попросил прощения у матери Тена, при этом он отметил, что не признает обвинение в убийстве спортсмена. «У меня в мыслях не было, что мы можем причинить вред здоровью, убить человека. Хотели украсть зеркала, чтобы потом их продать», — заявил он.

Помимо Кудайбергенова, на скамье подсудимых находятся еще двое обвиняемых. Нурала Киясов обвиняется в разбое и убийстве, а Жанар Толыбаев — в недонесении о преступлении и краже. Сам Кудайбергенов столкнулся с обвинениями в краже, убийстве и разбое.

При этом 20 июля 2018 года сообщалось, что Кудайбергенов признался следствию в нанесении Тену ударов ножом. В тот же день признательные показания дал Киясов.

19 июля Тен был ранен в бедро при попытке оказать сопротивление при краже зеркал его автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не сумели его спасти. Спортсмен погиб от потери крови в возрасте 25 лет. Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

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