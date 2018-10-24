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Школьный учитель порадовался убийству фигуриста Дениса Тена и получил срок

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Суд казахстанского города Уральска вынес приговор в отношении 25-летнего Шерхана Байзенова, учителя школы, выразившего удовлетворение расправой над призером Олимпийских игр в Сочи, фигуристом Денисом Теном. Об этом в среду, 24 октября, сообщает Informburo.

Суд признал Байзенова виновным в совершении преступления по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Казахстана («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и приговорил его к четырем годам ограничения свободы. В течение всего срока наказания мужчина обязан отмечаться в службе пробации.

Адвокат Байзенова Роза Жумалиева отметила, что тот получил наказание, соизмеримое с тем, что сделал.

При вынесении приговора суд учел тот факт, что после возбуждения уголовного дела учитель опубликовал видео с извинениями.

Процесс начался 11 октября. В суде Байзенов признал вину и публично попросил прощения у жителей страны за свой поступок. В ходе прений государственный обвинитель просил суд приговорить учителя к трем годам лишения свободы.

Уголовное дело против Байзенова было возбуждено в июле. Незадолго до этого он опубликовал в своем Instagram пост, в котором одобрил действия людей, убивших «этого китайца» Дениса Тена.

Фигурист Денис Тен получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля в центре Алма-Аты. Спортсмен в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — фигурист потерял три литра крови. Правоохранительные органы Казахстана задержали двоих подозреваемых в убийстве фигуриста.

25-летний Тен — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. В его активе серебро (2013-й) и бронза (2015-й) чемпионатов мира.

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