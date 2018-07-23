Школьный учитель порадовался убийству олимпийского призера и попал под статью

В Казахстане возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего учителя одной из школ Шерхана Байзенова, который после убийства фигуриста Дениса Тена опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил свое удовлетворение расправой над призером Олимпийских игр в Сочи. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает «Sputnik Казахстан». После убийства Тена учитель опубликовал в своем Instagram пост, в котором одобрил действия людей, «убивших этого китайца».

Пользователи соцсети начали жаловаться на Байзенова, после чего его поступком заинтересовались спецслужбы. 25-летний мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») Уголовного кодекса страны.

Байзенов дал признательные показания и был до суда отпущен под подписку о невыезде, а также опубликовал видеозапись с извинениями.

Байзенов преподает физику в средней школе села Белс в Западно-Казахстанской области. В управлении образования региона сообщили, что Байзенов в настоящий момент находится в трудовом отпуске, после окончания которого будет решаться вопрос о его увольнении из школы.

Фигурист Денис Тен получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля в центре Алма-Аты. Спортсмен в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — фигурист потерял три литра крови. Правоохранительные органы Казахстана задержали двоих подозреваемых в убийстве фигуриста.

25-летний Тен — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. В его активе серебро (2013-й) и бронза (2015-й) чемпионатов мира.

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