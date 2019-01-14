Обвиняемый в убийстве Тена поведал о храбрости фигуриста

Обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов на суде подробно рассказал о совершенном преступлении. Его слова передает Sputnik.kz.

Киясов пояснил, что на кражу зеркал с автомобиля спортсмена его подтолкнули жизненные обстоятельства — его подруга была беременна, и ей требовались лекарства. По его словам, Тен первый полез в драку, увидев как с его машины снимают зеркала. После того как преступники предприняли попытку скрыться с места преступления, фигурист продолжил погоню. Тен догнал подельника Киясова Армана Кудайбергенова и нанес ему удар, после чего в драку вмешался Киясов.

«В руках у меня был нож — его я взял из сумки, когда подбежал к Арману. На тот момент хотел запугать его, чтобы он убежал. Но Тен и не думал убегать, не испугался. Я подошел сзади и сам не понял, как воткнул ему нож», — объяснил обвиняемый.

11 января в ходе дачи показаний в суде Кудайбергенов признал, что является соучастником преступления, но отверг обвинения в убийстве. Также обвиняемый принес извинения матери погибшего фигуриста.

19 июля Тен скончался после ножевого ранения. 25-летний фигурист оказал сопротивление группе лиц, пытавшихся украсть зеркала его автомобиля. Тен — бронзовый призер сочинской Олимпиады.

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