У «Ангары-А5» обнаружили «опасную проблему»

Двигатель РД-191 второй ступени российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» при старте из-за вибраций способен разрушить носитель. Такая информация содержится в тезисах доклада специалистов «Энергомаша», подготовленных для XLIII «Академических чтений по космонавтике» (Москва).

В публикации отмечается, что пакетное расположение первой и второй ступеней ракеты (четыре блока первой ступени окружают один блок второй), делает необходимым дросселирование (работу при пониженном давлении) и функционирование двигателя РД-191 второй ступени в режиме 30 процентов от номинальной. Однако при тяге ниже 38 процентов в данном силовом агрегате возникают низкочастотные колебания, которые способны «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».

В тезисах сообщается, что указанная проблема решается несколькими путями, в частности, внедрением клапана, снижающего амплитуду колебаний, однако подобные меры не всегда обеспечивают исчезновение резонанса. «Из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя», — говорится в докладе.

В ответ на информацию, содержащуюся в тезисах, в «Энергомаше» заявили, что, согласно ТАСС, «технология изготовления и объем испытаний при изготовлении двигателя РД-191 в полной мере подтверждают соответствие двигателя требованиям технического задания».

Семейство «Ангара» включает ракеты легкого, среднего и тяжелого класса. Работы над проектом ведутся почти четверть века. Ракеты «Ангара» стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Тяжелая «Ангара» должна заменить «Протон». При этом стоимость первой ракеты оценивается в 100 миллионов долларов, а второй — в 60 миллионов.

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Всего к 2014 году на создание «Ангары» у разработчика и производителя, московского «Центра Хруничева», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка предприятия оценивается в 130 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом «Роскосмоса».

Однокамерный двигатель РД-191 создан «Энергомашем» на основе четырехкамерного силового агрегата РД-170, использовавшегося в советской сверхтяжелой ракете «Энергия», а также средне-тяжелых ракетах «Зенит» и «Зенит-2». По этой причине тяга первого двигателя примерно в четыре раза меньше тяги второго.

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