Спасение второго летчика после столкновения Су-34 опровергли

Минобороны опровергло свое сообщение о спасении второго летчика после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке. Новое заявление ведомства передает РИА Новости.

«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», — говорится в сообщении.

На данный момент в Минобороны подтвердили спасение только одного летчика — штурмана. Его эвакуируют на оборудованном медицинскими модулями Ан-26 в Хабаровск, однако состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное и не представляющее угрозу его жизни.

Кроме того, в районе катапультирования экипажей Су-34 запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. Спасательную операцию в Японском море ведут пять судов, три самолета Ту-142, Ан-12, Ан-30, а также три вертолета Ми-8. На место происшествия отправлены шесть кораблей Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что спасательная операция ведется в условиях четырехбалльного шторма, мороза до минус 11 градусов и сильного ветра скоростью до 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, метеоусловия должны были улучшиться к наступлению ночи.

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. По предварительным данным, причиной стала ошибка пилотирования. В Минобороны сообщили, что экипажи самолетов катапультировались. Информация о том, что одному из самолетов удалось совершить посадку, официально не подтверждалась и не опровергалась.

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