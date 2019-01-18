Санкции США против российского МС-21 оказались «технологическими ограничениями»

Меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика компонентов для российского гражданского самолета МС-21, являются не санкциями, а «технологическими ограничениями», сообщил еженедельнику «Аргументы и Факты» гендиректор «АэроКомпозита» Анатолий Гайданский.

Менеджер отметил, что возглавляемая им компания использовала продукцию бельгийской Solvay, материал для которой производило ее американское подразделение. Поставки от западного подрядчика российская сторона перестала получать в сентябре 2018 года.

«Однако это не санкции, а технологические ограничения Министерства промышленности и торговли США. Активы у нас не арестованы. Речь идет о том, что товар, произведенный на территории США, по лицензии США либо с американской долей добавленной стоимости больше 25 процентов, не может быть поставлен без соответствующей экспортной лицензии», — заявил Гайданский.

Подобные действия американской стороны гендиректор объяснил проявлением конкурентной борьбы с программой МС-21. Глава «АэроКомпозита» заверил, что на создание российского самолета такие ограничения не окажут серьезного влияния, поскольку уже сформирован пул компаний, способных обеспечить необходимый объем композитных материалов.

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В январе стало известно, что создание композитного «черного крыла» для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США в отношении предприятий «Ростеха».

Год назад заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что «черное крыло» МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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