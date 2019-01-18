Российский врач опубликовала видео про нехватку школ и попала под суд

В отношении детского хирурга и координатора регионального отделения «Открытой России» в Краснодаре Яны Антоновой возбудили административное дело. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, поводом стала публикация в соцсети ролика, в котором говорится об обращении к депутатам Государственной Думы с просьбой выделить из федерального бюджета деньги на строительство десяти школ в Краснодаре для тысячи тысяч детей. Видеозапись содержала символику «Открытой России».

«Ради строительства школ в Краснодаре не грех и административный штраф получить!» — саркастически заметила Антонова.

По информации «Радио Свобода», дело завели по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации»).

Ранее в Челябинске в отношении активиста движения «Открытая Россия» Дениса Ибрагимова, организовавшего правозащитный вебинар «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму», посвященный частичной декриминализации 282 статьи УК («Возбуждение ненависти либо вражды»), также возбудили административное дело по статье 20.33 КоАП («Участие в деятельности нежелательной организации»). Организацию вебинара сочли незаконной в связи с тем, что в 2017 году Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского нежелательной организацией на территории страны.

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