Бойца UFC ограбили прямо во время турнира

Боец смешанного стиля (ММА) Грегор Гиллеспи был ограблен во время турнира UFC Fight Night 143 в Нью-Йорке. Об этом спортсмен рассказал в Instagram.

По словам Гиллеспи, из «Барклайс Центра», где проходило шоу, исчезли две сумки со снаряжением, принадлежавшие ему и его тренеру. Боец заявил, что воры могут оставить украденное себе, но попросил вернуть кошелек и капы.

31-летний американец победил на турнире соотечественника Янси Медейроса нокаутом во втором раунде. Для него эта победа стала 13-й в 13 поединках по правилам ММА.

В декабре сообщалось, что выступающий в UFC боец Алекс Оливейра пережил взрыв гранаты. Он оказался вовлечен в конфликт в Бразилии, в ходе которого в его направлении полетела граната. Она взорвалась в стороне, осколки попали Оливейре в ногу.

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