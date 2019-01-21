Позиции комплекса 14Ц033 «Нудоль» увидел спутник

С высокой долей вероятности две стартовые позиции комплекса 14Ц033 «Нудоль» в Плесецке расположены на бывшей площадке украинских ракет космического назначения «Циклон», сообщает блог e_maksimov.

«На коммерческих спутниковых снимках обнаружены свидетельства активности, а также агрегаты, похожие на ранее опубликованные 3D-рендер СПУ [самоходная пусковая установка] на шасси МЗКТ-792911 и изображения из патента на конструкцию СПУ», — пишет автор.

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По его данным, строительство стартовых площадок начато на рубеже 2015-2016 годов. К лету 2017 года было завершено строительство западной площадки. Восточная была готова «несколько позже». Автор отмечает, что, «судя по снимкам, начиная с весны прошлого года наличие пусковых установок на позициях не скрывается от спутников».

В январе американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники в американской разведке, сообщил, что Россия в декабре 2018 года провела успешное испытание эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 (использует ракету 14Ц033 «Нудоль»). Собеседники рассказали, что ракета, за 17 минут преодолев три тысячи километров, успешно достигла цели.

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