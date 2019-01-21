В Германии оценили ответ США на ядерную атаку России

США не способны отразить массированный ядерный удар России, пишет в Deutschlandfunk военный эксперт из Дортмундского университета (Германия) Юрген Альтман.

Специалист полагает, что у двадцати американских противоракет имеется всего десятипроцентная вероятность успешно поразить одну российскую ракету. Альтман также раскритиковал планы США по размещению противоракет в космосе, которые, по его мнению, возвращают ситуацию эпохи холодной войны.

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Таким образом эксперт отреагировал на Обзорный доклад по противоракетной обороне, представленный в январе президентом США Дональдом Трампом.

В документе предлагается, в частности, использовать зенитные управляемые ракеты SM-3 Block IIA в качестве перехватчиков баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности (прежде всего государств-изгоев Ирана и КНДР), разместить на базе Форт-Грили (Аляска) 20 наземных комплексов перехвата баллистических ракет и усилить радарами противоракетную оборону на Гавайях.

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