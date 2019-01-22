Дерипаска отказался от Давоса и уехал на рыбалку

Российский миллиардер Олег Дерипаска отказался от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и поехал на отдых в Сибирь. Об этом бизнесмен написал в собственном Instagram.

«Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», — написал миллиардер, не объяснив причин своего решения.

Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку. Went to Lake Baikal instead of Davos. To fish. Фото опубликовано @oleg.deripaska

Изначально владельца «Русала» Олега Дерипаску, совладельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и главу госбанка ВТБ Андрея Костина организаторы форума в Давосе не хотели пускать на форум в связи с санкциями США. Однако после критики и переговоров российских бизнесменов с американским истеблишментом представители форума передумали и решили пригласить российскую делегацию.

Виктор Вексельберг ранее утверждал, что все же поедет в Давос на форум. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин, также в Швейцарию отправится министр энергетики России Александр Новак.

Форум в Давосе официально открывается 22 января, накануне 21 января прошли несколько неформальных сессий. Форум считается одним из главных экономических событий года, куда приезжают представители стран и крупнейшего бизнеса со всего мира. В этом году из-за политической напряженности от участия в форуме отказались делегации Великобритании и Франции, американская делегация отказалась принимать участие из-за шатдауна. Главным мировым лидером на форуме станет канцлер Германии Ангела Меркель.

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