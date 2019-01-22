Россияне отказались доверять частным организациям

Россия заняла последнее место в международном рейтинге доверия людей к общественным институтам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Edelman Trust Barometer.

Средний показатель доверия к институтам в мире находится на уровне 52 процентов и постепенно растет. В России этот показатель составляет 29 процентов и заметно снижается (год назад было 36 процентов).

Более всего россияне готовы доверять правительственным организациям и представителям бизнеса, но и на такое способна лишь треть опрошенных (34 процента). Это ниже среднего мирового показателя на 13 и 22 процента соответственно.

К сообщениям СМИ прислушивается только каждый четвертый житель страны (26 процентов), что почти вдвое меньше, чем по миру (47 процентов).

Наибольшее подозрение у россиян вызывают неправительственные организации, что жителям других стран не свойственно.

В целом же по миру, выявило исследование, люди готовы доверять своим работодателям больше, чем кому-либо (75 процентов).

В ежегодном исследовании американской компании Edelman приняли участие 33 тысячи жителей 27 стран, включая Германию, США, Китай, Индию и Великобританию.

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