В Киеве признали «позорный провал» Украины

Превращение Украины в беднейшую страны Европы стало «позорным провалом» политики Киева. Такое мнение высказал в интервью телеканалу NewsOne депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов.

По его словам, за 27 лет Украина превратилась из страны с «достаточно модернизированной и достаточно мощной экономикой» в самую бедную страну Европы.

Как отметил Добродомов, сложившаяся ситуация объясняется тем, что все годы после обретения страной независимости власти Украины руководствовались «позорным правилом», согласно которому «деньги работают на политику, а политика работает на деньги». «Это путь в никуда», — подчеркнул депутат.

В ноябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко признал свою страну одной из беднейших в Европе. По его словам, властям удалось восстановить экономический рост, однако его темпы недостаточны для того, чтобы люди «во всех без исключения регионах и социальных слоях» почувствовали улучшение экономической ситуации в стране.

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