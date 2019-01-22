Российские подростки с битами отомстили обидчикам женщины и ее детей

В Твери проводится доследственная проверка по факту избиения группой подростков троих несовершеннолетних, до этого напавших на женщину и ее детей. Об этом во вторник, 22 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга СМИ, ссылающихся на группы в социальных сетях.

Изначально конфликт разгорелся, когда несколько подростков 13-14 лет стали насмехаться над женщиной. Жертву насмешек решили защитить ее дочери со своими друзьями, которые вооружились бейсбольными битами. Однако хулиганы отобрали у них спортинвентарь, а затем избили и саму женщину, и ее защитников.

Вскоре несколько молодых людей, узнав о случившемся, разыскали нападавших, отвели к заброшенному строению и заставили извиняться на коленях, а затем избили. Издевательство было снято на видео и в дальнейшем опубликовано в соцсетях.

11 октября 2018 года сообщалось, что в Мурманске подростки сняли почти пятиминутное видео избиения и глумления над школьницей. Во главе компании были четыре ученицы из 7-8 классов, которые заставляли пятиклассницу извиняться за общение с парнем. Девочке вырвали волосы и требовали, чтобы она вылизывала обувь обидчиц. После инцидента потерпевшая была доставлена в больницу с переломами ребер, руки, ноги и множественными гематомами.

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