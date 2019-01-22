Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.

По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента работает следственная группа. На время расследования аэродром полка дальней авиации в Оленегорске, где бомбардировщик потерпел крушение, был оцеплен. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Ранее 22 января сообщалось, что самолет после завершения планового учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд. В результате столкновения со взлетно-посадочной полосой воздушное судно разрушилось, при этом погибли два летчика, а еще двое были доставлены в медицинское учреждение.

В Минобороны России отметили, что полет проходил без боекомплекта на борту.

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