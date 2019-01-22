Ту-22М3 разбился в Мурманской области

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области. Об этом во вторник, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел около 13:40 по московскому времени, когда самолет заходил на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

По предварительной информации, на борту находились четыре члена экипажа, двое из них — командир и штурман — выжили. О состоянии других членов экипажа не сообщается.

18 января сообщалось, что два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга в ходе тренировочного полета над Японским морем в 35 километрах от берега. По данным источников, инцидент произошел в результате ошибки пилотирования.

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